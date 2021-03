Tennistavolo A1 maschile, Reggio Emilia vola con la doppietta piacentina

C’è una forte impronta piacentina nella terza vittoria stagionale del Tennistavolo Reggio Emilia, a segno sabato contro Vigevano (4-0) nel campionato di A1 maschile nella cornice casalinga del PalaBigi. In quello che risulta anche il primo centro sul tavolo di casa, infatti, fondamentale la doppietta di due atleti piacentini della rosa reggiana, Mattia Crotti e Stefano Ferrini, che insieme al bis del mantovano Damiano Seretti ha deciso la contesa contro la formazione lombarda. Per Reggio, due punti d’oro che mettono una serissima ipoteca sulla permanenza anticipata nella massima serie (oltre a difendere il terzo posto in coabitazione) e che sono anche il più bel regalo per il tecnico Liu Wenyu, diventato papà poche ore prima della partita.

Senza gli stranieri Grigory Vlasov e Romain Lorentz, è toccato al piacentino Ferrini (classe 1990 e punto di forza della seconda squadra reggiana in B2 dove milita anche l’altro piacentino Luca Ziliani) fare l’esordio stagionale in A1, categoria che in passato aveva già “assaggiato” con Castelgoffredo. Per il capitano, un debutto con i fiocchi, sigillato dalla vittoria per 3-1 contro lo straniero Vitali Deleraico. Il match era stato aperto dall’acuto di Crotti, con il mancino di Cortemaggiore a segno in quattro set contro il numero ospite Nicholas Frigiolini. Nel complesso, Reggio Emilia ha saputo fare quadrato e ha sopperito alle assenze con lo spirito di gruppo ancora solido di un terzetto già protagonista della promozione dello scorso anno dall’A2 all’A1.

Sabato nuovo appuntamento con la difficile trasferta di A1 a Cagliari, mentre in contemporanea in B2 Reggio giocherà a San Polo di Torrile la sfida decisiva per la promozione in B1.

Il tabellino dell’incontro

Reggio Emilia Ferval-Vigevano Sport Pellicceria Cane 4-0

Mattia Crotti – Nicholas Frigiolini 3-1 (12-14, 11-9, 11-8, 11-8)

Damiano Seretti – Amine Kalem 3-0 (11-6, 11-8, 11-2)

Stefano Ferrini – Vitali Deleraico 3-1 (8-11, 11-6, 11-8, 16-14)

Damiano Seretti – Nicholas Frigiolini 3-0 (11-7, 11-9, 11-6).

Risultati quinta giornata A1 maschile:

Reggio Emilia Ferval-Vigevano Sport Pellicceria Cane 4-0

Top Spin Messina Fontalba-Apuania Carrara rinviata al 5 maggio

Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli-Il Circolo Prato 1-4

AON Milano Sport-A4 Verzuolo Tonoli Scotta 0-4

Norbello-Marcozzi Cagliari 1-4

Riposa: Frandent Group Cus Torino.

Classifica:

Top Spin Messina Fontalba 8, A4 Verzuolo Tonoli Scotta 7, Apuania Carrara, Marcozzi Cagliari, Reggio Emilia Ferval, Norbello 6, Il Circolo Prato 2010 5, AON Milano Sport 4, Sant’Espedito Napoli, Vigevano Sport Pellicceria Cane, Frandent Group Cus Torino 0.

(Messina, Prato, Milano, Napoli, Vigevano e Torino quattro gare disputate, Carrara tre gare disputate, Verzuolo, Reggio Emilia, Norbello e Milano cinque gare disputate).