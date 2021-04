Tennistavolo, Reggio Emilia rimonta su Verzuolo grazie ai piacentini Crotti e Ferrini

C’è anche il contributo piacentino nel prezioso pareggio in rimonta del Tennistavolo Reggio Emilia nella settima giornata del campionato di A1 maschile. Nel 3-3 del PalaBigi contro il Verzuolo (arrivato con l’etichetta di terza forza del campionato), la formazione reggiana ha potuto beneficiare del punto a testa del magiostrino Mattia Crotti e del piacentino Stefano Ferrini per rimontare da 0-2 a 3-2 prima del definitivo 3-3. In particolare, il mancino di Cortemaggiore ha dato il la al recupero con il 3-0 ai danni di Mattia Garello, poi regolato 3-1 da Ferrini, mentre l’altro alfiere di Reggio, il mantovano Damiano Seretti, ha vinto uno spettacolare al quinto match contro Daniele Pinto. Per il Reggio Emilia Ferval, primo pareggio stagionale e approdo a quota 7 punti, difendendo il sesto posto in coabitazione con il Norbello. Prossimo appuntamento, sabato 10 aprile alle 16 a Carrara contro l’imbattuta Apuania.

Il tabellino dell’incontro:

Reggio Emilia Ferval-A4 Verzuolo Tonoli Scotta 3-3

Stefano Ferrini – Daniele Pinto 0-3 (5-11, 5-11, 6-11)

Damiano Seretti – Andrea Puppo 0-3 (10-12, 4-11, 7-11)

Mattia Crotti – Mattia Garello 3-0 (11-8, 11-4, 15-13)

Damiano Seretti – Daniele Pinto 3-2 (12-10, 3-11, 9-11, 11-8, 11-4)

Stefano Ferrini – Mattia Garello 3-1 (11-9, 11-6, 9-11, 11-8)

Mattia Crotti – Andrea Puppo 1-3 (11-9, 5-11, 7-11, 11-13)

Risultati settima giornata A1 maschile:

Marcozzi Cagliari-Vigevano Sport 4-0

Frandent Group Cus Torino-Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli 1-4

Norbello-Apuania Carrara 1-4

Il Circolo Prato 2010-Top Spin Messina Fontalba 0-4

Reggio Emilia Ferval-A4 Verzuolo Tonoli Scotta 3-3

Riposa: Aon Milano Sport

Classifica:

Marcozzi Cagliari, Apuania Carrara, Top Spin Messina Fontalba 10, A4 Verzuolo Tonoli Scotta, Il Circolo Prato 2010 9, Reggio Emilia Ferval, Norbello 7, Gg Teamwear Sant’Espedito Napoli, AON Milano Sport 4, Vigevano Sport Pellicceria Cane, Frandent Group Cus Torino 0.