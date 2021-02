Finisce male l’avventura di mister Franz a Seregno: “Risoluzione consensuale”

Arnaldo Franzini non è più l’allenatore del Seregno. Il mister piacentino che, dopo la lunga parentesi al Piacenza, era approdato in estate alla formazione lombarda, ha interrotto ieri il rapporto.

Ambizioni di promozione tra i professionisti per il club del presidente Erba e rosa composta da grossi calibri per la categoria: i risultati sembravano confermare i propositi, ma le ultime due sconfitte rimediate con Scanzorosciate e Ciserano, hanno evidentemente incrinato i rapporti interni e spinto le parti a ciò che il comunicato ufficiale diramato dal Seregno chiama “risoluzione consensuale” del contratto. Al posto di Franzini sarà promosso Carlos Franca, centravanti infortunatosi nelle prime battute della stagione. Il Seregno è attualmente secondo in classifica nel girone B di serie D, a quattro punti dalla capolista Casatese.