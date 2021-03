Vela, scatta l’ora di Voltolini: il piacentino di Luna Rossa all’assalto dell’America’s Cup

Chi punterà la sveglia alle 4.00 del mattino lo vedrà in azione. Il piacentino Enrico Voltolini è uno dei protagonisti di Luna Rossa, che questa notte darà il via alla sfida finale contro il Team New Zealand per aggiudicarsi l’America’s Cup.

Telelibertà gli ha reso omaggio nella puntata di Zona Sport. Voltolini, con un contributo video mandato in onda nel programma condotto da Marcello Tassi, ha raccontato qual è il suo ruolo e commentato una delle regate precedenti e i segreti per arrivare a quest’ultimo atto decisivo: “Io sono il grinder e mi occupo di tutte quelle che si chiamano le small functions. In una manche abbiamo avuto una giornata molto positiva, siamo riusciti a estendere il vantaggio ed è difficile in questo momento. Non siamo partiti bene poi nella seconda manche e sofferto, però non è semplice recuperare e infine sorpassare, è fondamentale quindi questo miglioramento per poter arrivare in fondo”.

Grande tenacia e voglia di migliorarsi, ma la finale contro New Zealand sarà una vera montagna da scalare come ha spiegato il giornalista Gianluca Pasini, inviato della Gazzetta e ospite di Marcello Tassi: “È la partita più complicata da giocare perché New Zealand è una corazzata. Luna Rossa è arrivata a questo punto bene, con una barca veloce e questo è fondamentale, punterà molto sull’aggressività in partenza, non è semplice farlo sempre soprattutto contro la qualità di New Zealand. Sarà un uno contro uno e un corpo a corpo come gara, molto dipenderà da chi riuscirà a stare davanti fin da subito. Bisogna immaginare il campo di regata come se fosse un ring, le barche volano sull’acqua e si deve cercare di rallentare il proprio avversario dalla partenza, altro fattore fondamentale sarà il vento che cambia le prestazioni, Luna Rossa dà il meglio con il vento o molto alto o basso, gli avversari con il vento intermedio, qui le condizioni variano alla svelta per cui vedremo come sarà il tempo”.

Nel resto del programma, spazio alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il vice presidente Giuseppe Bongiorni ha parlato della squadra, che oggi inizierà i quarti dei playoff di Superlega contro Trento: “Loro sono una corazzata costruita per vincere e in regular season abbiamo preso due batoste. Ce la giocheremo senza nulla da perdere e con entusiasmo, solo Russell ha qualche problema, ma saremo comunque pronti con tutto il gruppo al completo. La stagione finora è discreta, abbiamo sfiorato il quarto posto, ma steccato alcune partite”.

Infine, terzo e ultimo blocco sulla pallacanestro. Lorenzo Dalmonte, vice allenatore dell’Assigeco Piacenza, ha analizzato il momento dei suoi che giovedì torneranno in campo per recuperare il match in casa di Treviglio, Lorenzo De Zardo della Bakery Piacenza e Gian Luca Bricchi dei Fiorenzuola Bees hanno commentato l’ultimo turno del campionato di Serie B che ha visto proprio il derby tra le due piacentine, ora a riposo in attesa della seconda fase della stagione.