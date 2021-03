Volley, i piacentini di Formula 4 e una campionessa di tiro con l’arco a Zona Sport

Nuova puntata di Zona Sport questa sera, in onda su Telelibertà come ogni martedì dalle ore 20.30. Il conduttore Marcello Tassi avrà come di consueto ospiti in collegamento video per affrontare i temi del mondo sportivo piacentino. Nello specifico, si parlerà di pallavolo, motori e tiro con l’arco in compagnia di tanti protagonisti.

Primo blocco dedicato al volley, con la copertina riservata alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, reduce dalla sconfitta al Palabanca di domenica scorsa che ha decretato l’eliminazione ai quarti dei playoff di Superlega contro l’Itas Trentino: sarà il capitano Trevor Clevenot ad analizzare la sconfitta in vista dei prossimi impegni, con il contributo del giornalista della Gazzetta dello Sport Gianluca Pasini.

Nel secondo blocco spazio ai motori con Leonardo Fornaroli, pilota di Formula 4 reduce dai test al Mugello dove ha firmato il miglior tempo, e con Lorenzo Ferrari, pilota di GT3.

Infine, terzo e ultimo blocco che vedrà come ospite principale Sara Antoniazzi, bronzo agli ultimi campionati Italiani di tiro con l’arco, l’atleta piacentina commenterà questo suo successo insieme all’allenatore Giuliano Bernardelli. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.