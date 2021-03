Gas Sales Bluenergy, playoff per il 5° posto: si inizia sabato in casa con Verona

VOLLEY SUPERLEGA – Si aprirà sabato prossimo al Palabanca contro Verona la corsa della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per la conquista del 5° posto finale, che vale l’accesso alla prossima edizione della Challenge Cup 2021/2022.

Nel pomeriggio di oggi, 22 marzo, la Lega Pallavolo ha diramato ufficialmente il calendario per playoff 5° posto di Superlega: oltre ai ragazzi allenati da coach Lorenzo Bernardi vi prenderanno parte Vibo Valentia, Modena, Milano, Verona, Ravenna, Padova e Cisterna.

Si gioca un girone di sola andata, a cui seguiranno semifinali e finale in gara secca. Il calendario della pool è stato compilato secondo il criterio del girone di sola andata “a orologio”. Clevenot e compagni sono attesi a un vero e proprio tour de force, con un calendario ricco di partite da disputare ogni tre giorni.

Si comincia sabato 28 marzo con la gara casalinga contro la formazione scaligera allenata da Radostyn Stoytchev. Il primo turno infrasettimanale, previsto per mercoledì 31 marzo, sarà ancora tra le mura amiche del Palabanca di Piacenza, dove andrà in scena il derby emiliano contro Modena. Nel giorno di Pasqua la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà alle prese con la trasferta a Cisterna il 4 aprile, per poi tornare a disputare un match casalingo giovedì 8 aprile contro Milano. Mercoledì 14 aprile i biancorossi andranno in Veneto per affrontare Padova; domenica 18 aprile la gara in casa contro Ravenna chiuderà gli scontri del girone.

Al termine di questo le prime quattro squadre accederanno alle semifinali in programma giovedì 22 aprile; la finale invece è in programma domenica 25 aprile con diretta Rai Sport mentre tutti i match giocati a partire da domenica 28 marzo saranno visibili su Eleven Sports.

Calendario Playoff 5° Posto Superlega

· sabato 27 marzo Gas Sales Bluenergy Piacenza – NBV Verona

· mercoledì 31 marzo Gas Sales Bluenergy Piacenza – Leo Shoes Modena

· domenica 4 aprile Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

· giovedì 8 aprile Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

· domenica 11 aprile Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

· mercoledì 14 aprile Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

· domenica 18 aprile Gas Sales Bluenergy Piacenza – Consar Ravenna