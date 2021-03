Stasera torna Zona Piace: dalle 20.15 a tutto calcio su Telelibertà

Torna questa sera l’appuntamento consueto del calcio su Telelibertà. Dalle 20.15, saranno ancora Corrado Todeschi e i suoi ospiti ad affrontare una nuova serata di analisi dopo le due gare disputate dal Piacenza in una settimana durissima per i biancorossi, alle prese con infortuni e anche diverse squalifiche. Saranno proprio i protagonisti del campo a commentare in collegamento con lo Spazio Rotative le ultime uscite con Novara e Como con un occhio rivolto all’immediato futuro: sono infatti soltanto sei le giornate che separano la formazione cittadina dal termine di un torneo complicato e che vede ancora Palma e soci lontani dall’obiettivo primario, ovvero la salvezza al riparo dai temibilissimi playout. Lo splendido successo di ieri ai danni del Como apre squarci di sereno consistenti in via Gorra e sarà il difensore Shaqir Tafa l’ospite d’onore della puntata.

Ci sarà spazio però anche per la serie D con il Fiorenzuola che si è regalato una super domenica: vittoria sul Serravezza e aggancio alla vetta ottenuto anche grazie al pareggio conseguito dall’Aglianese sul campo del Corticella. A commentare il momento magico dei valdardesi ci sarà il centrocampista Riccardo Stronati. Il programma sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà