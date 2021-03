“Accertamenti medici”. Aaron Russell torna negli Stati Uniti. Gas Sales priva del suo schiacciatore

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza fa sapere che il giocatore Aaron Russell ha fatto ritorno negli Stati Uniti.

Di comune accordo, la Società e l’atleta hanno preso questa decisione per permettere allo stesso Russell di eseguire ulteriori accertamenti medici, relativi al problema fisico che lo sta condizionando in questa fase di stagione.

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ritiene importante che lo schiacciatore americano possa proseguire questa fase di recupero in America, in vista degli impegni estivi con la Nazionale e di quelli in programma la prossima stagione con il club.