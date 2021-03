La Gas Sales Bluenergy Piacenza scende in campo per il progetto Water of Africa

Da sempre attenta e particolarmente sensibile a tematiche etiche e sostenibili, la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha scelto di aderire alla campagna “Water of Africa” promossa da “Azione contro la Fame”, organizzazione umanitaria internazionale attiva da 40 anni in circa 50 Paesi nella lotta alla fame e alla malnutrizione.

A favore di questa causa, dunque, scendono in campo anche gli atleti di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Clevenot e compagni, infatti, sono i protagonisti di un video che sarà diffuso sui canali social della società e non solo, e che si propone come obiettivo quello di sensibilizzare tutti i tifosi piacentini e gli appassionati di volley su una tematica così delicata.

“La nostra società è da sempre sensibile a tutto ciò che riguarda l’ambiente e in questo caso alla salute delle persone. – spiega la presidente Elisabetta Curti -. Proprio per questo motivo siamo felici di poter supportare un progetto così meritevole come ‘Water of Africa’. Il nostro sport può essere un veicolo per diffondere ancora di più un messaggio così importante come quello di poter garantire a tutte le persone l’accesso all’acqua potabile”.