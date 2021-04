Scherma, finalmente si riparte: i giovani del Pettorelli in pedana nel weekend

Conto alla rovescia per il debutto ufficiale del Circolo di scherma “Pettorelli” nella nuova stagione schermistica, finalmente al via dopo lo stop forzato legato alla pandemia-Covid 19 e i test-event per rodare i meccanismi della ripartenza.

I riflettori saranno puntati su Bologna, sede di quattro weekend di gare organizzate dal comitato regionale Federscherma. Si inizierà nel fine settimana in arrivo, con un avvio a forte tinte rosa: sabato toccherà alla spada Cadette (in gara Marta Nocilli e Margherita Pollutri), mentre domenica per la stessa arma spazio alle Giovani, con il “Pettorelli” in gara anche con Matilde Burgazzi e Chiara Ocari oltre alle due già citata atlete. Per la sciabola Giovani, presente il padovano Alberto Volpato, tesserato per il sodalizio piacentino.

Il bis sarà servito sabato 17 e domenica 18 aprile: in quell’occasione, nella prima giornata il circolo cittadino sarà rappresentato da Tommaso Bonelli, che gareggerà anche 24 ore dopo nei Giovani insieme a Luca Visentini e Michele Comolatti, mentre nella sciabola Giovani salirà in pedana Anna Tavolini. A chiudere il cerchio, le gare under 14 del 24-25 aprile e del primo e 2 maggio (Assoluti).

L’ARTICOLO COMPLETO SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI