Volley playoff 5° posto, Gas Sales Bluenergy a Vibo Valentia per il pronto riscatto

Tre gare alla fine di questo girone dei playoff 5° posto e la Gas Sales Bluenergy ne giocherà due in trasferta: oggi, domenica 11 aprile, a Vibo Valentia (ore 17.00), giovedì a Padova per poi chiudere domenica prossima al Palabanca con Ravenna. Tre gare per stilare la classifica finale che dovrà designare le quattro semifinaliste che si giocheranno poi un posto per l’Europa, nella prossima Challenge Cup.

Tre gare in una settimana, come del resto è stato dall’inizio di questi play off, in un momento in cui la Gas Sales Bluenergy è ai minimi termini in fatto di giocatori a disposizione di coach Bernardi. Vuoi per le assenze di Russell e Grozer entrambi infortunati e vuoi perché Polo è stato sospeso in via cautelare dalla prima sezione del Tribunale Antidoping del Coni dopo la positività al controllo antidoping del 14 marzo scorso. Aggiungiamo poi che Izzo ha ancora il problema alla spalla e il suo utilizzo non è possibile.

Si viaggia verso Vibo Valentia con tanti dubbi e sicuramente con il morale non alle stelle dopo la brutta prestazione di qualche giorno fa con Milano che è costata ai biancorossi la prima sconfitta nel girone e il primo posto in classifica. Distante ora tre lunghezze ma lì sul secondo gradino della classifica Piacenza ha due coinquilini: Cisterna e Ravenna, ovvero due squadre che in questo momento sembrano stare meglio dei nostri.

“Dopo tre vittorie consecutive – ha sottolineato lo schiacciatore Antonov – si è interrotta la nostra striscia positiva, ora non dobbiamo perderci d’animo ma reagire subito al passo falso con Milano. Questa è la cosa più importante in questo momento. Contro Vibo Valentia abbiamo l’obbligo di resettare tutto quello che è successo nella gara contro Milano, l’obiettivo è quello di cercare di fare una buona partita. Fare nel migliore dei modi quello che sappiamo fare e tornare da questa lunga trasferta con una vittoria”.

Mentre la Gas Sales Bluenergy ha di fatto la formazione obbligata, con che sestetto scenderà in campo Vibo Valentia? Difficile ipotizzarlo. Con ogni probabilità saranno ancora orfani di Rossard che è infortunato, e con altrettanta probabilità i calabresi faranno ancora turn over come ha spiegato il tecnico Baldovin. Vibonesi costretti a vincere se non vogliono che la qualificazione alle semifinali diventi proibitiva nelle ultime due giornate, Clevenot e compagni costretti a vincere se non vogliono complicarsi ulteriormente la vita nelle ultime due giornate. Obiettivo non facile per entrambe.