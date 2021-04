Piccoli campioni di tennistavolo a Cortemaggiore per un raduno giovanile

TENNISTAVOLO – Il centro sportivo della Teco Foodlab Cortemaggiore ha ospitato lo scorso weekend un importante raduno giovanile di tennistavolo a livello regionale. L’evento, organizzato dal presidente regionale William Santini e diretto dal tecnico regionale Ivan Malagoli, si è potuto svolgere grazie all’ospitalità del Tennistavolo Cortemaggiore nel Palasport di via Brighenti, su 11 tavoli fissi.

La giornata è stata l’occasione per un monitoraggio tecnico generale e un allenamento in vista di vari eventi agonistici di livello nazionale e internazionale, come i campionati italiani giovanili e il Trofeo Transalpino. Le attività si sono svolte seguendo scrupolosamente i protocolli anti Covid e le procedure previste dalla Federazione, registrando la massima collaborazione da parte di tutti i presenti.

Sono state suddivise in due sessioni, al mattino dalle 10.00 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. I giovani protagonisti sono stati ripartiti in tre gruppi, sulla base10 dell’età e delle capacità tecniche. Gli esercizi principali hanno riguardato gli schemi di regolarità, gli esercizi dal servizio e le partite finali.

I partecipanti sono stati i seguenti:

Lorenzo Rettighieri e Davide Monari (ASD TT Villa d’Oro Modena), Andrea Barani, Alessandra Benassi, Dylan Baroni, Francesco Melilli, Pietro Calarco, Gessica Hu, Anass El Aazri, Ilyass El Aazri, Mohammed El Aazri, Elisa Hu, Emma Fontanella e Lara Passera (ANSPI Cortemaggiore), Lorenzo Antonioli (APD S. Martino in Riparotta), Maria Gioia Picu ed Enrico Gabriel Nita (Alfieri di Romagna ASD), Gilberto Sernesi e Nicola Caleffi (ASD Tennistavolo San Polo), Antonio Barbaro (Tennistavolo Arsenal) e Ambra Righi e Giorgia Furlotti (Audax Poviglio).

Hanno collaborato i tecnici Svetlana Polyakova, Catalin Picu, Alessandro Pessina, Tonino Pari e Pino Barbaro.