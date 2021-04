Il Piacenza verso la salvezza anticipata, Marchi: “Grande soddisfazione”

Piacenza Calcio al primo vero bivio della stagione, domenica in casa contro l’Albinoleffe potrebbe arrivare la salvezza anticipata. Il difensore Paolo Marchi sogna già di festeggiare con i tifosi: “Sarebbe bello, quando si potrà. Ora pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, poi vedremo, magari un po’ più avanti vedremo che cosa potremo fare”. Un Piace ormai consapevole di essere vicino al traguardo, l’esultanza di gruppo di domenica scorsa dopo la vittoria a Crema ne è l’emblema: “C’è stata una grande soddisfazione in quel momento, anche per me, da quando sono arrivato ho visto un gruppo che era orientato verso l’obiettivo della salvezza, eravamo dunque molto contenti per tre punti importanti”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà