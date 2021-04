La Gas Sales sogna la finale playoff 5° posto ma deve prima battere Modena

Gara senza appello quella che vedrà la Gas Sales Bluenergy Piacenza affrontare oggi, giovedì 22 aprile, Modena al Palabanca: una sfida, con fischio d’inizio alle 18.00, valida per la semifinale playoff 5° posto, prima in classifica (dopo il girone di sette giornate chiuso domenica scorsa) contro la quarta. Chi vince va in finale e domenica affronterà la vincente tra Milano e Verona, protagoniste dell’altra semifinale che si consumerà sempre oggi nel capoluogo lombardo. In palio c’è un posto sulla griglia di partenza della prossima Challenge Cup.

La settimana decisiva della stagione in casa biancorossa inizia con questo derby emiliano, l’obiettivo è superare Modena e non chiudere stasera l’avventura. Ma essere ancora protagonisti domenica a Piacenza. Perché se la Gas Sales Bluenergy supera Modena anche la finale la giocherà al Palabanca. L’obiettivo della società è chiaro, quello della squadra altrettanto per chiudere un’annata a tratti tribolata vuoi per infortuni vuoi per altri motivi.

Modena continua la sua politica che vuole in campo in questi playoff i giovani, ora però affiancati a qualche giocatore di peso visto che nelle ultime sfide coach Andrea Giani ha rispolverato Stankovic, Mazzone, Petric. E Piacenza, da parte sua, rispetto all’ultima sfida con Modena può contare su ancora meno disponibili visto che anche Polo non potrà essere della gara dopo Grozer e Russell. In stagione le due squadre si sono affrontare tre volte, in regular season vittorie con il massimo scarto per Modena, nei play off 5 posto vittoria con il massimo scarto per Piacenza. Entrambe le squadre sono uscite dalla lotta scudetto ai quarti di finale.

PROBABILI FORMAZIONI

GAS SALES BLUENERGY: Baranowicz, Finger; Tondo, Mousavi; Antonov, Clevenot; Scanferla (L). A disposizione: Izzo, Candellaro, Fanuli, Botto. All. Bernardi.

LEO SHOES MODENA: Christenson, Vettori; Sanguinetti, Mazzone; Rinaldi, Petric; Grebennikov (L). A disposizione: Estrada Mazorra, Porro, Stankovic, Bossi (L), Karlitzek, Buchegger, Gollini. All. Giani.