Il presidente Pighi a Zona Piace: serata speciale per celebrare la salvezza

Grazie al successo ottenuto al “Piola” di Vercelli, il Piacenza ha strappato ieri la certificazione matematica della salvezza senza transitare attraverso i playout. Un obiettivo raggiunto con un turno di anticipo sulla fine del campionato e che stasera sarà ovviamente celebrato nel corso della puntata di Zona Piacenza di questa sera. Come di consueto, dalle 20,15, nello studio di Corrado Todeschi si parlerà della squadra di Scazzola e si analizzeranno i momenti cruciali di una stagione sofferta ma che ha fruttato l’obiettivo che la società aveva inquadrato all’alba del campionato. Si tratterà di una puntata speciale nel corso della quale si registreranno gli interventi del presidente Roberto Pighi, del suo vice Marco Polenghi e del consigliere di amministrazione Eugenio Rigolli con i quali si tracceranno ovviamente le principali prospettive per il futuro del club. Il programma andrà in onda sul canale 98 del digitale terrestre, ma sarà visibile anche in streaming sul sito www.liberta.it.

