“La Piacenza Pallanuoto può davvero sognare la Serie A2”. Focus a Zona Sport

Si lavora già per il futuro in casa Gas Sales Volley Piacenza, ripartendo da “Fox”. Alessandro Fei ha parlato della sua prima stagione da team manager biancorosso a Zona Sport. Bilancio in chiaroscuro il suo per la stagione appena conclusa, ma ci sarà l’impegno per migliorare: “Per quanto mi riguarda la stagione è abbastanza positiva, ho lavorato bene e mi sono divertito, puntavo proprio a questo. Abbiamo avuto problemi a inizio anno, poi ci siamo rimessi in corsa e peccato per il finale, non siamo riusciti a sfruttare al meglio quanto creato nel corso della stagione. La società ha fatto qualche valutazione sbagliata, non siamo qui a dire che le cose sono andate bene. Per il futuro, cerchiamo di fare la squadra nel modo migliore possibile tenendo conto di quello che vogliono fare i giocatori, ma la società ci tiene molto a fare bene. La cosa più strana per me è stata mettermi dietro a un computer, ma allo stesso tempo la più bella perché comunque sono stato a contatto con i ragazzi”.

Spazio poi a rugby e basket. Il presidente della Sitav Rugby Lyons Guido Pattarini si è detto soddisfatto di una stagione “difficile per organizzare il tutto, è stato bello salvarsi sul campo e sono molto contento di tutti i ragazzi, cercheremo di confermare i punti di forza”.

Non sorride invece Federico Massone, play Assigeco Basket sconfitta da Pistoia: “Mancano 5 partite e dobbiamo dare tutto, purtroppo la lunga pausa ci ha condizionato”.

Chi non ha problemi è la Bakery di Sebastian Vico: “Mi aspettavo un buon campionato da parte nostra, speriamo di continuare così “. Bene anche i Fiorenzuola Bees di Federico Ricci: “Contro Ragusa siamo stati costanti e a vincere uno scontro importante per la salvezza, ci siamo e non molleremo di un centimetro”.

Ultima parte con il Piacenza Pallanuoto che sta disputando un ottimo campionato in Serie B. “Siamo in questa posizione grazie ai ragazzi, siamo una squadra giovane, nel girone più equilibrato” il commento del tecnico Vincenzo Di Grande. “Possiamo veramente vincere contro tutti. Ho accettato questo progetto perché per me è una nuova sfida in una società seria” ha detto il difensore Dario Puglisi. Il centroboa Nicola Merlo è già pronto per la prossima partita: “Abbiamo le carte in regola per stare in testa alla classifica. Vediamo di battere la capolista Modena, unica squadra contro la quale abbiamo perso all’andata, e ce la faremo”.