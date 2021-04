Tennistavolo A1, le ragazze di Cortemaggiore battono Cagliari: salvezza ipotecata

Con una prestazione super la squadra femminile della Teco Foodlab Cortemaggiore ha battuto Cagliari per 4-2 nel recupero di A1, riscattando la doppia sconfitta dei precedenti turni con Castelgroffredo e Bagnolese. Contro il “Quattro Mori” erano pesantissimi i punti in palio, con la quadra sarda che recentemente aveva fermato sul pari la corazzata Castelgoffredo: in caso di un ennesimo risultato positivo, Cagliari poteva dunque inguaiare la squadra piacentina e risucchiarla in una possibile girandola per la sopravvivenza in massima serie, ma così non è stato.

Incontro altalenante, con una partenza razzo della Teco poi arginata dalla reazione delle sarde, capaci di portarsi sul 2-2: qui, ecco la grande reazione piacentina, con le ragazze di Olga Dzelinska capaci di piazzare l’allungo definitivo. Da segnalare la grande prestazione di Valentina Sabitova e le due baby Arianna Barani e Valentina Roncallo.

Una vittoria che consente alle magiostrine di ipotecare la permanenza in A1.

I TABELLINI

SABITOVA PLAIAN 3-0 11-8 11-8 11-8

RONCALLO FERICIUG 3-0 11-2 11-4 11-4

BARANI-WEJ JIN 0-3 10-12 7-11 6-11

RONCALLO PLAIAN 0-3 6-11 9-11 6-11

SABITOVA WEJ JIN 3-0 11-6 11-4 11- 3

BARANI –FERCIUG 3-0 11-5 11-8 11-4