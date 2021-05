Gas Sales Bluenergy, dopo Scanferla anche Antonov convocato in Azzurro

Dopo il libero Leonardo Scanferla, anche lo schiacciatore della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Oleg Antonov, è stato convocato in Nazionale dal tecnico Gianlorenzo Blengini.

Mentre Antonov prenderà parte ai collegiali delle prossime settimane tra Roma e Cavalese, Scanferla parteciperà (assieme ad altri 14 compagni) alla Volleyball Nations League. La competizione, organizzata dalla FIVB, si disputerà in Italia nella bolla di Rimini: la Fase Preliminare si disputerà dal 28 maggio al 23 giugno mentre la Final Four è in programma il 26 e 27 giugno

Qualche giorno di riposo ma da domani Scanferla si unirà al gruppo azzurro in vista del secondo collegiale che si svolgerà come i precedenti al centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” di Roma fino al 20 maggio, poi è pronto per l’esperienza in Vnl: “Essere nella lista di questa competizione è una grande soddisfazione per me e mi dà una forte emozione. Lo staff è di altissimo livello e spero di apprendere il più possibile sia da loro sia da tutti i miei compagni. Indossare la maglia azzurra è un compito importante ma sono sicuro che potremo fare bene. È un’esperienza che sono pronto a vivere al 100% e sono convito che potrà aiutarmi a crescere dal punto di vista tecnico.”

La chiamata in Nazionale è stata per Scanferla una grande sorpresa come conferma lui stesso: “È stato emozionante fin dai primi giorni, ho impiegato un pochino a realizzare pienamente che stava succedendo per davvero. È bello avere la possibilità di stare insieme agli altri ragazzi che già conoscevo, avendo giocato contro in campionato. Nel primo collegiale eravamo un gruppo molto giovane, adesso in questa seconda fase si è aggiunto qualche giocatore più esperto ma siamo un gruppo affiatato. Abbiamo tanta voglia di imparare e di dimostrare tutto il nostro valore, non solo da parte mia ma anche da parte degli altri ragazzi”.