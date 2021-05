Stasera Zona Calcio, ospiti il dg Marco Scianò e il patron Rossetti

Nessuna squadra piacentina in campo nel corso del weekend appena trascorso, ma torna su Telelibertà l’appuntamento del lunedì sera con il pallone piacentino. E’ di nuovo tempo di Zona Calcio con Corrado Todeschi che condurrà una nuova puntata della trasmissione che, nel corso della stagione contrassegnata dal Covid e quindi dagli impianti chiusi, ha consentito agli appassionati di vivere da vicino le vicende e le emozioni del calcio nostrano. Anche questa sera si partirà con il Piacenza Calcio: spazio ovviamente alle ultime indiscrezioni di calciomercato che stanno iniziando a farsi largo dopo alcuni giorni in cui la dirigenza biancorossa ha programmato gli interventi necessari per consegnare a mister Scazzola il gruppo che affronterà la stagione 2021/2022. A rappresentare il Piace ci sarà proprio l’uomo-mercato del club, ovvero Marco Scianò. Nella seconda parte sarà invece l’occasione per fare il punto sul campionato di serie D dove il Fiorenzuola, causa Covid, ha visto interrompersi la sua cavalcata trionfale alla rincorsa della serie C. Ma si parlerà anche di calcio dilettantistico; più in particolare, focus sulla Vigor Carpaneto con il presidente Giuseppe Rossetti che interverrà nel corso del dibattito, collegato con lo Spazio Rotative. Come sempre la trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà