Tennis Serie C, la squadra femminile della Vittorino guadagna l’accesso ai playoff

Missione compiuta. Grazie al pareggio interno conquistato ieri contro la capolista Albinea di Reggio Emilia, la squadra femminile di tennis di Serie C della Vittorino da Feltre si è assicurata il secondo posto finale nella regular-season e, soprattutto, l’accesso ai playoff che mettono in palio la promozione in Serie B.

La sfida contro la forte compagine reggiana, prima in classifica a punteggio pieno alla vigilia del confronto con la Vittorino, è terminata 2-2. Un pareggio giunto al termine di quattro partite intense e a tratti anche spettacolari e che, a un solo turno dal termine della regular-season, spalanca alla formazione biancorossa – composta da Patricia Chirea (2.8), Laura Marazzi (3.3), Alessandra Bertuzzi (3.2), Gloria Gianfardoni (3.3) e allenata dai maestri Marcello Griffini e Lorenzo Garberi – le porte verso i playoff che prenderanno il via domenica 30 maggio.

Partenza positiva per la Vittorino da Feltre che si aggiudica il primo incontro di singolo grazie a Patrizia Chirea: la giocatrice biancorossa, opposta ad Alessia Soncini, cede il primo set all’avversaria (6-7) vincendo però i due successivi grazie ad un gioco continuo e senza sba-vature (6-2, 6-0 gli altri parziali). La squadra biancorossa potrebbe addirittura allungare con Alessandra Bertuzzi che, opposta ad un’avversaria decisamente più quotata come Carlotta Sezzi (2.7), si aggiudica meritatamente il primo set (6-4) cedendo però nei due successivi (6-0, 6-0) che premiano il maggior tasso tecnico e la precisione dei colpi della tennista reggiana. Una volta riportata la gara in parità, l’Albinea segna il punto del momentaneo vantaggio nella terza partita per merito di Alessia Margotti (2.8), che chiude il conto in due set (6-2, 6-1) contro Laura Marazzi al termine di una gara comunque ben giocata dalla tennista piacentina. Il punto del definitivo 2-2 che mette il sigillo al match arriva al termine dell’incontro di doppio: le biancorosse Chirea-Bertuzzi fanno valere il fattore campo, ma anche la loro collaudata affinità, contro Morgotti-Fava che dopo aver incassato un eloquente 6-1 nel primo set, accusano il colpo anche nel secondo che va appannaggio delle biancorosse per 6-3. Domenica prossima, ultima giornata di regular season, la Vittorino da Feltre osserverà il turno di riposo e nei giorni successivi conoscerà il nome dell’avversaria che affronterà il 30 maggio nel primo turno dei playoff per la Serie B, a cui accede, appunto, anche la capolista Albinea.