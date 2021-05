Stasera torna Zona Calcio: mercato Piace e Fiorenzuola in primo piano

Campionato di serie C concluso, tifosi del Piacenza Calcio che attendono di conoscere le vicende del calciomercato ancora in attesa di una vera e propria partenza. Se ne parlerà questa sera, a partire dalle 20,15, nel corso di Zona Calcio, la trasmissione condotta da Corrado Todeschi che, come ogni lunedì, coadiuvato da giornalisti e opinionisti, tratterà del calcio nostrano con un occhio di riguardo per i colori biancorossi. Non solo: con il ritorno in campo del Fiorenzuola, reduce dal pareggio di Forte dei Marmi, sarà l’occasione per analizzare a fondo l’ultimo tratto del campionato di serie D che, nel girone D, sta riservando emozioni senza fine e che preannuncia un finale di stagione ad altissima tensione. La squadra di Tabbiani punta ovviamente alla promozione in serie C: collegato con lo Spazio Rotative ci sarà il direttore sportivo Marco Bernardi. La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.

