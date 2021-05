Aperitivo biancorosso con il presidente Pighi: “Dal mercato un regalo ai tifosi”

I tifosi del Piacenza si sono ritrovati al Chicco d’Oro questo tardo pomeriggio per un aperitivo organizzato dal Club Vecchio Cuore Biancorosso. Un modo per ringraziare la squadra per il salvezza raggiunta, presenti i vertici della società e il difensore Elia Visconti. I soci Marco Polenghi ed Eugenio Rigolli non sono dunque mancati ad un appuntamento che chiude una stagione assai tribolata ma che ha fatto registrare un epilogo privo di danni. Ed è stato il presidente Roberto Pighi a regalare un pizzico di ottimismo verso il futuro: “Cercherò di regalare ai tifosi un giocatore importante: sapete quali calciatori amo e sapete quanto è forte il mio desiderio di poter lottare per traguardi più ambiziosi della semplice salvezza” ha detto il numero uno di via Gorra.

