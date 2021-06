Non basta super Bruschi, il Fiorenzuola viene fermato sul 4-4 a Correggio

Punteggio d’altri tempi, 4-4, in quel di Correggio dove il Fiorenzuola cercava la vittoria per riportarsi in vetta alla classifica del girone D di serie D.

Ma ai rossoneri di Taviani, autori comunque di una buonissima prestazione, non è bastato un clamoroso poker calato dal bomberissimo Bruschiper aver ragione della formazione locale guidata da Mister Bazzani.

Fiorenzuola in vantaggio al 12′ con l’irresistibile Bruschi; poi I locali nel giro di due minuti dal 18′ al 20′ hanno ribaltato il punteggio a loro favore grazie a una autorete di Ferri e a un gol di Villanova. Fiorenzuola prontamente capace di ristabilire le distenze prima dell’intervallo, pareggiando e poi portandosi sul 3-2 grazie al secondo e terzo centro di giornata dello scatenato Bruschi. Nella ripresa al 64′ ancora Bruschi a calare il poker. A quel punto sembrava che la vittoria fosse cosa fatta, e invece la Correggese è riuscita a recuperare nel finale, prima con il gol di Landi a un quarto d’ora dalla fine, e all’86’ con il 4-4 definitivo firmato Diallo.

Recupero 28° Giornata Campionato Serie D Girone D

Correggese Calcio vs U.S. Fiorenzuola 1922 4-4

Correggese: Ferretti; Ghizzardi (67’ Diallo); Casini; Roma; De Lucia; Calanca; Landi; Muro (66’ Riccò); Saporetti; Villanova (93’ Derjai); Carrasco. All. Bazzani – A disposizione: Sottoriva; Manara; Cremonesi; Frontera; Lessa Locko; Damiano.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera (75’ Potop); Guglieri; Perseu; Cavalli (94’ Saia); Ferri; Michelotto (84’ Carrara); Stronati; Arrondini (55’ Oneto); Bruschi; Esposito. All. Tabbiani. – A disposizione: Ghidetti; Facchini; Parenti; Marmiroli; Colleoni.

Arbitro: Ursini di Pescara – Assistenti: Zoccarato di Padova e D’Ettore di Lanciano

Reti: 11’ Bruschi (F); 19’ aut. Ferri (C ); 20’ Villanova (C ); 45’ Bruschi (F); 46’ Bruschi (F); 65’ Bruschi (F); 75’ Landi (C ); 85’ Diallo (C )

Note: Recupero 1’ e 7’ – Ammoniti: Villanova (C ) – De Lucia (C ) – Angoli: 3-7