Stasera parte l’Europeo degli azzurri. Per i piacentini “l’Italia puÃ² anche vincere”

L’attesa √® finita: questa sera, venerd√¨ 11 giugno, alle 21.00 allo stadio Olimpico di Roma, partir√† l’avventura egli Europei della Nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini.

Intorno agli azzurri c’√® grande entusiasmo e anche i piacentini intervistati stamattina in centro storico credono fermamente che “questo gruppo abbia tutte le potenzialit√† per stupire”. Non solo: per qualcuno “pu√≤ anche vincere”.

La “febbre azzurra” pare proprio aver contagiato tutti: i bar e i locali della citt√† sono praticamente al completo, tantissime persone infatti hanno richiesto espressamente tavoli al coperto per poter assistere al match.

GUARDA LE INTERVISTE