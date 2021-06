Alla Lugagnano Off Road quasi 700 partecipanti. LE FOTO E I VINCITORI

Il grande caldo ha solo accompagnato la nona edizione della Valdarda Bike, manifestazione organizzata dal Lugagnano Off Road che ha visto sabato e domenica rispettivamente 189 e 480 partecipanti nelle varie categorie provenienti da tutta Italia.

Nelle varie categorie, spiccano tre vittorie di neocampionesse italiane giovanili: Valentina Corvi, Elisa Bianchi e Sofia Guichardaz. Per il Lugagnano Off Road acuto di Francesco Ferrari nei Master 7 e altri buoni risultati.

Tutti i vincitori

Open femminile: Rebecca Gariboldi (Team Cingolani); Donne Junior: Jana Pallweber (Sunshine Racers); Elite Sport: Maicol Cozzaglio (Pro Sport Tremosine); Master 1: Samuele Agostinelli (Passatempo Cycling Team); Master 2: Francesco Mensi (Niardo For Bike); Master 3: Alberto Riva (Pavan Free Bike); Master 4: Alessandro Piermarteri (Pavan Free Bike); Master 5: Amedeo Silvio Olovrap (Pavan Free Bike); Master 6: Giovanni Bartesaghi (Pavan Free Bike); Master 7: Francesco Ferrari (Lugagnano Off Road); Master Women: Valentina Garattini (Niardo For Bike). Allievi primo anno: Tommaso Bosio (Piemonte); Allievi secondo anno: Ettore Prà (Veneto); Donne Allieve primo anno: Valeria Terzi (Lombardia 2); Donne Allieve secondo anno: Valentina Corvi (Lombardia); Donne Esordienti primo anno: Elisa Bianchi (Lombardia); Donne Esordienti secondo anno: Sofia Guichardaz (Valle d’Aosta); Esordienti primo anno: Aaron Scuderi (Bolzano); Esordienti secondo anno: Fabian Hoellrigl (Bolzano).

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI