Elia Rial quarto agli “Eyof”, Olimpiadi giovanili di mountain bike

È con un ottimo quarto posto che si conclude l’avventura di Elia Rial agli “Eyof”, le Olimpiadi giovanili che si stanno svolgendo a Maribor in Slovenia. Il piacentino, reduce dalla vittoria del titolo italiano conquistato dieci giorni fa in provincia di Brescia, ha chiuso ai piedi del podio la prova di mountain bike lottando fino alla fine per una medaglia.

I COMPLIMENTI DI ROBERT GIONELLI DEL CONI – “A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare desidero complimentarmi con Elia Rial, giovane talento piacentino della moun-tain bike, che oggi pomeriggio a Maribor, in Slovenia, ha difeso con grande onore i colori azzurri dell’Italia agli Eyof, il Festival Olimpico della Gioventù Europea a cui partecipano oltre mille atleti in rappresentanza di cinquanta Paesi. Il quarto posto finale conquistato oggi a Maribor, ad un soffio dal podio, corona la straordinaria stagione agonistica disputata dal giovane atleta piacentino, che già nei giorni scorsi si era laureato, per il secondo anno consecutivo, campione italiano della specialità offroad. Un grazie ad Elia, autentica promessa della mountain bike azzurra, per questo risultato che conferma la crescita continua del ciclismo biancorosso e del mondo sportivo piacentino, ma anche l’ottimo lavoro svolto dal Gagabike Team e dallo staff tecnico composto da Luca Peveri, Loris Braga e Pablo Lischetti Duarte“.