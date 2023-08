Mountain bike, medaglia di bronzo per il piacentino Elia Rial agli europei giovanili

Uno splendido bronzo, che vale la prima medaglia internazionale della carriera. Si chiude con il botto l’avventura continentale in Italia di Elia Rial, “gioiellino” del Gagabike che ieri nella giornata conclusiva degli Europei giovanili di mountain bike al Ciocco (Lucca) è salito sul podio nella prova di cross country olimpico (Xco) per la categoria maschile Under 16 (Allievi) centrando il terzo posto precedendo gli altri italiani Federico Rosario Brafa e Mario Campana.

Dopo l’analogo quinto posto 2022 in Svizzera, Rial (classe 2007) si è superato, cogliendo finalmente un podio assaporato in queste settimane. Dopo la conquista (o meglio difesa) della maglia tricolore, il piacentino aveva centrato il quarto posto nell’XCO agli EYOF in Slovenia, mentre in questi Europei al Ciocco aveva sfiorato il podio con un altro quarto posto, questa volta nella specialità dello Short Track (XCC). La vittoria è andata al ceco Krystof Bazant, che ha attaccato deciso nel secondo giro facendo il vuoto, mentre l’argento è stato conquistato dall’austriaco Anatol Friedl, che ha staccato Rial sull’ultima salita nel duello per la piazza d’onore.