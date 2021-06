Il mercato del Piace e la super volata del Fiorenzuola stasera a Zona Calcio

Penultimo appuntamento stagionale questa sera per Zona Calcio: dalle 20.15, su Telelibertà, nello studio di Corrado Todeschi andrà in scena il consueto punto sul calcio piacentino. Si parlerà ovviamente del Piace del futuro, ora in fase di costruzione con le notizie di calciomercato che impazzano e che stuzzicano le fantasie degli appassionati. Interverranno ovviamente giornalisti e opinionisti per cercare di inquadrare a che punto siano le strategie biancorosse in vista della nuova stagione. Si parlerà soprattutto di serie D, con il Fiorenzuola che continua il suo inseguimento all’Aglianese. La bella vittoria di ieri sul campo del Lentigione mantiene i rossoneri ad una sola lunghezza di distacco dalla capolista toscana quando al termine del torneo mancano soltanto due giornate. La trasmissione andrà in onda sul canale 98 del digitale terrestre ma sarà visibile anche sul sito internet www.liberta.it.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà