Strepitosa Volley Academy Piacenza: le piacentine sono campionesse regionali

Con il 3-0 ottenuto contro l’Anderlini Modena, le ragazze della Volley Academy Piacenza hanno conquistato il titolo di campionesse regionali Under 17. La squadra guidata da coach Augusto Sazzi ha letteralmente dominato quest’anno, perdendo solo un set in tutta la stagione regolare e dettando legge nella Final four organizzata qui a Piacenza.

A questo punto testa al prossimo obiettivo: le piacentine salteranno a piè pari le fasi preliminari, essendo già certe di figurare tra le 12 squadre che si contenderanno titolo nazionale, in programma dal 16 al 18 luglio a Salsomaggiore.

LE CONGRATULAZIONI DA PARTE DELL’ASSESSORE ALLO SPORT