Piace, primi colpi di mercato: arrivano Dubickas e Parisi. Cesarini in standby

Si sblocca il mercato del Piacenza che, nelle prossime ore formalizzerà gli accordi di fatto già raggiunti con alcuni elementi che andranno a far parte della rosa biancorossa. Oltre al difensore Paolo Marchi per il quale si tratta di un immediato ritorno dopo la stagione trascorsa in prestito (dalla Reggina), arriverà a titolo definitivo Tino Parisi, esterno basso di destra, classe 95 ex Catania e Livorno. E sempre dal Livorno approderà a Piacenza anche l’attaccante Edgaras Dubickas, attaccante transitato nella formazione amaranto ma di proprietà del Lecce. Arriverà a titolo definitivo e sottoscriverà un contratto biennale. Sulla “lista della spesa” anche il giovane esterno mancino Adamoli (proprietà Empoli) ma anche il piacentino Visconti per il quale potrebbe ci sarebbero margini per una nuova stagione in prestito. Ancora in standby la posizione di Cesarini per il quale non si esclude una permanenza in biancorosso.

