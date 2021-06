Ciclismo, domani scatta il Giro Rosa di Silvia Zanardi: “Occasione di crescita”

Quest’anno sarà la nostra unica “portabandiera” alla corsa rosa, difendendo i colori non solo della sua formazione, la lombarda BePink, ma idealmente anche quelli di tutto il movimento piacentino, che fa il tifo per lei. Silvia Zanardi è pronta a disputare il Giro d’Italia Donne che scatterà domani (venerdì 2 luglio) da Fossano con la cronosquadre con arrivo a Cuneo e che terminerà l’11 luglio in Friuli dopo dieci tappe consecutive. Per la piacentina classe 2000, si tratta della seconda esperienza consecutiva e della propria carriera nel Giro d’Italia femminile.

“L’esperienza della scorsa edizione – racconta la Zanardi – mi ha insegnato come il Giro d’Italia Donne sia lungo e impegnativo. Bisogna far fatica e non mollare; ho cercato di star vicino a chi aveva più esperienza, perché atlete più navigate sanno quando è il momento di spingere e quando tener duro. Gestire le energie è fondamentale”. Quindi aggiunge. “Personalmente, ho poca esperienza ma sono molto contenta di essere stata nuovamente convocata per questa manifestazione. Questo Giro sarà importante per migliorare e macinare chilometri importanti. C’è qualche tappa un po’ piatta che potrebbe essere adatta alle mie caratteristiche, ma poi ovviamente bisogna vedere come viene interpretata dal gruppo in corsa”.

L’INTERVISTA INTEGRALE SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI