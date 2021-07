Gas Sales Bluenergy, Scanferla rinnova. Holt vicino al ritorno in biancorosso

Leonardo Scanferla vestirà la maglia della Gas Sales Bluenery anche nella prossima stagione. Non che ci fossero dubbi visto che in più occasioni lo stesso Scanferla aveva detto di rimanere a Piacenza nonostante la corte di altre realtà ma ieri, la società della presidente Elisabetta Curti, ha pubblicato sui social una news con cui annunciava la conferma del libero biancorosso anche per la prossima stagione. La terza a Piacenza per Scanferla che ancora una volta si vede affidate le chiavi della difesa biancorossa. Il giovane libero originario di Padova, infatti, è arrivato a Piacenza nell’estate 2019.

Sempre presente nella scorsa stagione dove ha collezionato 37 presenze e 141 set disputati, giornata dopo giornata Scanferla ha confermato una continua crescita: reattività e prontezza di riflessi le armi del padovano, spesso autore di difese solo da applausi. Prestazioni di livello anche in ricezione tanto da risultare, al termine della stagione, tra i migliori nella speciale classifica redatta da Lega Pallavolo con 187 ricezioni perfette.

“Sono logicamente molto contento – ha sottolineato il libero biancorosso – di rimanere anche nella prossima stagione visto che il progetto di Gas Sales Bluenergy è in continua crescita. Ogni anno la società lavora per migliorare e la squadra che sta allestendo per il prossimo campionato è molto promettente. Sarà un gruppo più giovane ma i giocatori sono di qualità e potremo toglierci delle soddisfazioni. Le altre squadre si sono rafforzate e il livello come sempre è molto alto ma noi cercheremo di essere tra le protagoniste e di fare del nostro meglio”.

Reduce dall’esperienza con la nazionale azzurra con cui ha partecipato all’ultima Volleyball Nations League giocata a Rimini, Scanferla potrebbe ora essere convocato da De Giorgi per un collegiale azzurro in vista degli Europei di settembre.

Intanto è scaduto nei giorni scorsi il termine per la presentazione dei documenti di ammissione alla Superlega della prossima stagione. Nessuna sorpresa, saranno 13 le formazioni che disputeranno la Superlega. La Commissione Ammissione Campionati ha iniziato l’esame dei moduli consegnati dalle varie società aventi diritto ed entro martedì prossimo consegnerà alla Fipav al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti al 77 Campionato Serie A.

Sul fronte volley mercato nessuna novità in casa Gas sales Bluenergy: mancano due centrali per completare il roster e mentre è oramai certo il ritorno a Piacenza dell’americano Holt lo scorso anno a Monza, meno ero al momento pare l’arrivo dell’italiano Cortesia.