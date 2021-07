Il Piace riparte: oggi tamponi in vista del ritiro. Ufficiale l’arrivo del terzino Giordano

La stagione 2021-2022 del Piacenza calcio è partita ufficialmente oggi. Giocatori, staff tecnico e dirigenziale hanno effettuato gli indispensabili tamponi Covid.

A tempo di record, è arrivato anche Simone Giordano, ufficializzato in giornata, terzino mancino classe 2001, in prestito fino al 30 giugno 2022 dalla Sampdoria.

Il primo allenamento si svolgerà mercoledì pomeriggio sul campo accanto al “Garilli”, dove di fatto svolgeranno tutto il ritiro, in vista del debutto in Coppa Italia le fissato per il 12 agosto.