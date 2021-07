Basket Serie A2, colpo Bakery: in biancorosso l’ala Daniel Donzelli

La Bakery Basket Piacenza mette a segno un gran colpo di mercato in vista della prossima stagione di Serie A2: si tratta di Daniel Donzelli, ala classe 1996.

Alto 200 cm, Donzelli si forma cestisticamente nel settore giovanile di Cremona e Casalpusterlengo. Firma poi con Brindisi in Serie A. Nella stagione 2018-2019 gioca a Forlì dove segna 6.7 punti e 5.1 rimbalzi di media in 22 minuti di gioco. Dopo l’esperienza romagnola, la stagione successiva lo vede protagonista in Piemonte con Pallacanestro Biella e a seguire l’ultima stagione veste la maglia della JB Casale Monferrato dove realizza 6.4 punti di media e 6.3 rimbalzi a partita.

Donzelli vanta un’esperienza di altissimo livello nelle nazionali giovanili e ormai da molte stagioni è protagonista della categoria per il suo ruolo. La sua presenza a rimbalzo è una garanzia e anche difensivamente è un giocatore di grande energia e determinazione.

Daniel commenta così il suo arrivo a Piacenza: “Sono molto felice della chiamata di Piacenza. Già dai primi incontri con coach Campanella mi sono immediatamente trovato in sintonia sia dal punto di vista umano che dal punto di vista cestistico. Sono molto grato della fiducia che il presidente Beccari mi ha dato. Conosco gran parte dei giocatori del roster e con alcuni ho anche già lavorato. Inizieremo l’annata con molta voglia di fare e per giocarci il miglior campionato possibile guardandoci indietro solo alla fine”.

“Personalmente sono molto contento che Daniel venga a far parte della nostra squadra penso che sia un giocatore importante per noi, ma quello che mi è piaciuto più di tutto è l’ambizione che mi ha trasmesso con le sue parole, che è la stessa che da sempre caratterizza la Bakery”, commenta coach Federico Campanella.