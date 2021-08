Dopo il nono posto conquistato nella finale del salto triplo da Andrea Dallavalle, un altro piacentino torna in gara oggi, 6 agosto, alle Olimpiadi di Tokyo.

Edoardo Scotti alle 13.25 (ora italiana) gareggerà nella staffetta 4×400. L’Italia sarà prima in batteria. In caso di qualificazione, la finale è in programma domani, sabato 7 agosto alle 14.50 (ora italiana).

© Copyright 2021 Editoriale Libertà