Basket A2, la prima giornata il 3 ottobre: Assigeco-Udine e Urania Milano-Bakery

BASKET SERIE A2 – Ci siamo: domani, 12 agosto, la Lega nazionale pallacanestro presenterà i calendari completi della stagione regolare di Serie A2, che vede ai blocchi di partenza anche le due piacentine Assigeco e Bakery (girone verde).

Nel frattempo è stata presentata la prima giornata in programma domenica 3 ottobre: l’Assigeco di coach Salieri affronterà in casa Udine, mentre la Bakery di Campanella sfiderà in trasferta Urania Milano.