Piace, stamattina sfida al Leon. Mercato: dalla Lazio un altro prestito, arriva Marino

Nuovo impegno amichevole per il Piacenza che, questa mattina alle 10.30, affronterà il Leon, compagine brianzola di serie D. La gara andrà in scena a porte aperte allo stadio Bertocchi: ingresso gratuito ma soltanto ai possessori di Green Pass. Sarà l’occasione per osservare all’opera alcuni dei nuovi arrivati, tra i quali il laziale Armini, difensore centrale. E dalla Lazio, a brevissimo, potrebbe arrivare un ulteriore elemento: si tratta di Andrea Marino, centrocampista di vent’anni che andrà a puntellare il reparto mediano.

Niente amichevole invece per il Fiorenzuola che sarebbe dovuto scendere in campo a Torino al cospetto della Juventsu Under 23. Si tratta del secondo test annullato per motivi di natura sanitaria per i rossoneri che proseguono la preparazione agli ordini di mister Tabbiani sui campi del centro sportivo rossonero.