I numeri di maglia del Fiorenzuola divengono opportunità benefica

Un’idea nata all’interno del gruppo che consentirà di effettuare una sostanziosa donazione ad un’associazione del territorio. Il momento dell’assegnazione dei numeri di maglia, in casa Fiorenzuola, è stata infatti trasformata in una sorta di asta che ha visto protagonisti tutti i giocatori che non hanno lesinato rilanci. Nemmeno a dirlo, la battaglia più accesa, e di conseguenza più onerosa, quella per le casacche dalla 9 alla 11. Nei prossimi giorni, i ragazzi di Tabbiani comunicheranno i destinatari di quanto raccolto.

Questi invece i numeri “conquistati” dai rossoneri, attesi domani dall’esordio in coppa Italia sul campo della Virtus Entella: 1 Maini, 2 Oliveira, 3 Di Marco, 4 Potop, 5 Zaccariello, 6 Ferri, 7 Maffei, 8 Stronati, 9 Tommasini, 10 Bruschi, 11 Esposito, 12 Battaiola, 13 Colleoni, 14 Oneto, 16 Marmiroli, 17 Baldini, 20 Giani, 21 Fiorini, 24 Parenti, 26 Palmieri, 27 Cavalli, 29 Arrondini, 30 Mamona, 37 Guglieri, 45 Danovaro, 66 Varoli, 70 Gazzola, 99 Godano.