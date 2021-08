Silvia Zanardi conquista ancora l’Europa e oggi punta al tris

Silvia Zanardi evidentemente non era affatto sazia. Dopo il titolo europeo nell’inseguimento individuale di martedì scorso, ecco un altro oro. Ad Apeldoorn, la Zanardi ha brillato anche nella specialità a squadre. Con Chiara Consonni, Martina Fidanza ed Eleonora Camilla Gasparini, la 21enne piacentina ha sbaragliato la concorrenza in maniera piuttosto netta. Niente da fare per le britanniche di fronte allo strapotere delle azzurre; terze le padrone di casa dell’Olanda. Oggi, venerdì 20 agosto, nella corsa a punti, Zanardi ancora in pista: dalle 17.15 l’obiettivo sarà quello di bissare il titolo di specialità ottenuto lo scorso anno.

