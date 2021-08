Assigeco Basket, partito il raduno: “Proveremo a stupire anche quest’anno”

Tira un’aria di ottimismo all’interno dell’Assigeco Basket. Il raduno di ieri pomeriggio, 23 agosto, al campus di Codogno è soltanto il primo passo di una stagione che nei piani della società biancorossoblu dovrà essere almeno come quella passata, terminata con una meritata qualificazione ai playoff di Serie A2. Quest’anno, inoltre, ci saranno anche altri motivi per tornare a giocare con gioia maggiore: avere finalmente i tifosi sugli spalti e tornare a disputare il derby con la Bakery.

“Oggi è davvero un piacere ritrovarsi – ha detto il direttore sportivo Alessandro Pagani – è un po’ presto per dichiarare quali saranno gli obiettivi stagionali, iniziamo proprio oggi il raduno e per prima cosa vogliamo tornare ad avere il nostro pubblico al Palabanca, per unire il nostro pubblico di Piacenza con quello di Codogno, sarà un’emozione incredibile tornare a giocare davanti ai tifosi, quella è la cosa più importante. Poi, vogliamo anche far divertire il nostro pubblico, abbiamo tanti ragazzi giovani che devono dimostrare di essere pronti per questa categoria, ma siamo convinti che lo possono fare senza problemi. Per questo l’obiettivo sportivo sarà mantenere la categoria della Serie A2, per poi magari da metà stagione in avanti guardare la classifica, vedere dove siamo e provare a fare qualcosa in più”.

Quest’anno vedremo un’Assigeco diversa rispetto alla scorsa stagione, ma con giocatori determinanti che sono rimasti e che avranno anche il compito di guidare i nuovi arrivati: “Una squadra che è cambiata, certo, ma ci sono state delle conferme importanti dalla passata stagione, a partire da quella di Luca Cesana che sarà il nostro nuovo capitano, poi Guariglia, Gajic e Sabatini che era stato l’innesto di metà stagione. Tra i nuovi acquisti ci sono dei ragazzi molto giovani, di prospettiva, tra i quali anche i due americani, per cui possiamo dire di avere una squadra molto giovane nel complesso. Lo staff si è consolidato in parte con la conferma di coach Salieri, benvoluto da parte di tutta la società, per poi avere due nuovi acquisti dietro la scrivania come coach Grazzini e coach Farina che hanno ampia esperienza in questo campionato di A2”.

Ci sarà, infine, il ritorno di una partita speciale, che potrà anche essere considerata il simbolo di una Piacenza sportiva che riparte. Assigeco-Bakery è il derby di A2 che si ripresenta dopo due anni, in mezzo c’è stata una pandemia che ha colpito particolarmente il nostro territorio, l’augurio è che possa rappresentare una sorta di rinascita con il pubblico a tifare nei palazzetti: “La Lega l’ha pensata bene, ha messo il derby all’ultima giornata di campionato, per cui avremo questo scontro in Supercoppa e poi all’ultimo turno del girone di andata e in seguito in quello di ritorno. Sarà un’emozione incredibile, tutti abbiamo ancora nella memoria il derby di due stagioni fa, con entrambi i palazzetti pieni e una partita vinta a testa, sarà un’emozione particolare viverlo davanti a tutte e due le tifoserie”.