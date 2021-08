Alessandro Bozzini, un piacentino agli europei e mondiali di pattinaggio

Il diciottenne piacentino Alessandro Bozzini si prepara a “dare l’assalto” all’Europeo e al Mondiale di pattinaggio artistico a rotelle. Bozzini, talento purissimo svezzato dalla Lepis e ora in forza alla Polisportiva Salsese, partirà tra pochi giorni per Riccione, dove assieme alla sua partner (la bolognese Alice Piazzi) sfiderà le altre coppie in gara a colpi di volteggi, salti e piroette.

Parlando dell’Europeo, in programma nella città romagnola dall’1 al 12 settembre, l’obiettivo è ambizioso ma più che alla portata. “Dopo il terzo posto centrato nel 2019 – spiega Alessandro – l’intento mio e di Alice è quello di puntare alla medaglia d’oro. L’argento agli Italiani conquistato recentemente ci ha dato una spinta in più per crederci dopo un anno, quello pandemia, nel quale non ci siamo potuti allenare e che di conseguenza è stato orfano di gare. Siamo consapevoli delle nostre qualità e faremo di tutto per esprimerle al meglio”.