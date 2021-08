Fiorenzuola, si ferma Fiorini. Arrivano Currarino, Nelli e Molinaro

Tre nuovi arrivi, una conferma e, purtroppo, un grave infortunio. A poche ore dall’esordio in campionato, in casa Fiorenzuola si registrano importanti novità: partiamo da quelle negative rappresentate dal serio infortunio occorso al giovane ex Fiorentina Mattia Fiorini. Il centrocampista ha riportato un serio infortunio a un piede che lo terrà lontano dai campi da gioco per diverse settimane. Il ds Bernardi però, nel frattempo, ha chiuso per tre nuovi elementi: si tratta di Michele Currarino classe 1992 proveniente dal Monopoli (serie C girone C). Esterno sinistro, Currarino può adattarsi a giocare anche sulla corsia destra oppure fare la prima o seconda punta. Non è finita: dal Modena, sbarcheranno in Valdarda anche Jacopo Nelli e Niccolò Molinaro. Il primo è un 21enne centrocampista, mentre il secondo, 24 anni, è un ulteriore attaccante esterno che va a rinforzare la batteria offensiva di mister Tabbiani. Entrambi saranno a disposizione sabato nel match con la Feralpisalò. Ci sarà anche Antonio Zaccariello che ha firmato ieri il contratto e che dunque si ripropone dopo l’operazione alla schiena cui è stato sottoposto al termine della passata stagione di serie D.

