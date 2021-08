Gas Sales Bluenergy, la spinta della presidente: “Dobbiamo migliorare la scorsa stagione”

“Il nostro obiettivo? Migliorare il risultato dello scorso anno”, che equivale a dire centrare un posto in Europa.

Riparte da qui, con le parole della presidente Elisabetta Curti, la stagione della Gas Sales Bluenergy Volley. Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale della squadra. “Siamo consapevoli che le avversarie si sono rafforzate, però anche noi abbiamo fatto la nostra parte e guardiamo con ottimismo” ha continuato la presidente.

Gli investimenti fatti sono stati importanti, su tutti spicca il francese Antoine Brizard, che ha vinto l’oro alle Olimpiadi con la sua Nazionale, una felice intuizione degli osservatori biancorossi: “Per noi non è una scoperta, in tanti lo hanno visto alle Olimpiadi, ma i nostri lo avevano già scelto mesi prima per cui siamo molto soddisfatti”.

Sarà anche la stagione del ritorno dei tifosi in presenza, per ora al 35% della capienza dei palazzetti, ma la società biancorossa spera in un aumento: “Almeno al 50%, abbiamo investito tantissimo all’interno del Palabanca per garantire la massima sicurezza, so che ci stanno lavorando e incrociamo le dita”, ha concluso la presidente.

