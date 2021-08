Per il Piacenza Baseball un saluto speciale dall’interbase dei Miami Marlins

Arriva direttamente dalla Major League americana (campionato di baseball numero uno al mondo) e più precisamente dai Miami Marlins, un saluto molto speciale rivolto ai ragazzi del Piacenza Baseball.

L’interbase venezuelano Miguel Rojas ha augurato ai biancorossi di coach Marenghi, impegnati nel campionato di Serie B, il proprio in bocca al lupo in vista del finale di stagione. “So che state facendo un ottimo campionato – ha affermato il giocatore sudamericano in un video girato all’interno dello stadio di San Diego – e vi invio il mio appoggio affinché possiate proseguire così, arrivando ai playoff per vincere la Serie B”.

Piacenza che, messosi alle spalle la pausa di agosto, osserverà questa domenica un turno di riposo. I biancorossi torneranno in campo il 5 settembre ospitando al De Benedetti l’Avigliana. La squadra di Marenghi dovrà cercare di chiudere nel migliore dei modi un campionato vissuto in crescendo ma che allo stato attuale della classifica non gli riserva grossi obiettivi essendo troppo lontani sia il vertice che il fondo. E se ormai la retrocessione del Legnano appare scontata, in vetta i giochi sono ancora tutti da fare. Quattro le squadre matematicamente coinvolte che, guarda caso, domenica si affronteranno tra loro in delicati scontri diretti che potrebbero rivelarsi almeno in parte decisivi. La capolista Poviglio rischia nel derby contro Reggio Emilia, quarta, mentre il Codogno, terzo, ripone nella trasferta di Parma, a domicilio dello Junior secondo, le ultime speranze di restare in corsa per la promozione che, lo ricordiamo, sarà appannaggio diretto solo della prima classificata.

LE PARTITE: Junior Parma-Codogno, Poviglio-Reggio Emilia e Legnano Ares Milano.

CLASSIFICA: Poviglio 833 (24 giocate-20 vinte-4 perse), Junior Parma 773 (22-17-5),Codogno 708 (24-17-7), Reggio 636 (22-14-8), Piacenza 583 (24-14-10), Fossano 333 (24-8-16), Avigliana 368 (26-8-18), Ares Milano 292 (24-7-17), Legnano 045 (22-1-21).