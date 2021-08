Il piacentino Simone Cremona per la seconda volta campione italiano di padel

Più che un torneo di padel è stata quasi una maratona, ma alla fine Simone Cremona può esultare di nuovo: in coppia con il compagno di squadra Marcelo Capitani ha vinto per il secondo anno consecutivo i campionati italiani di padel, che si sono tenuti al Sun Padel di Riccione nell’ultima settimana. Il successo è arrivato ieri sera, 29 agosto, Simone e Marcelo hanno trionfato in finale battendo i fortissimi Michele Bruno e Juan Manuel Restivo in tre set, con il punteggio di 6-2/2-6/6-4 in un’ora e 37 minuti di gioco. A causa dei continui rinvii per maltempo, la giornata di ieri è stata davvero infinita per gli atleti arrivati all’atto conclusivo, che tra la mattina e la sera hanno dovuto giocare quarti, semifinali e finale quasi senza sosta. Cremona e Capitani hanno dunque cominciato il loro trionfale cammino battendo ai quarti di finale Saverio Palmieri e Simone Licciardi. Un match vinto abbastanza agevolmente considerando la forza dei due avversari, spazzati via con un netto 6-1/6-3 in appena 48 minuti. Primo set senza storia, soltanto un accenno di ripresa per Palmieri-Licciardi sul 4-2 nel secondo set, poi i favoritissimi campioni hanno preso il largo accedendo così alla semifinale. Qui hanno trovato gli azzurri Lorenzo Di Giovanni e Riccardo Sinicropi, quinta testa di serie del torneo, facendo ovviamente più fatica, ma alla fine avendo comunque la meglio in due set con il punteggio di 7-5/6-3 in un’ora e 5 minuti di gioco. Molto equilibrato il primo set, con il piacentino e l’italo-argentino che hanno subito un break sul 3-4, ma capaci di rimontare e quindi di chiudere il parziale in 36 minuti. Meno patemi nel secondo set, con il break arrivato e confermato sul 3-1, un piccolo rallentamento che ha portato il 4-2, ma la forza dei due si è fatta sentire fino al 6-3 decisivo. Quindi, ecco la finale, dove Cremona e Capitani se la sono dovuta vedere contro gli altri grandi favoriti per la vittoria: Michele Bruno, primo italiano di nascita nella classifica del World Padel Tour, al numero 141, e l’italo-argentino Juan Manuel Restivo, numero 75 al mondo. Il primo set è stato equilibrato fino al 2-2, poi gli avversari sono letteralmente scappati via infilando quattro giochi consecutivi. Simone e il suo fidato compagno hanno restituito il colpo esattamente con lo stesso punteggio nel secondo set, iniziato subito con un secco 3-0 e concluso in controllo. Al terzo e decisivo set sembrava finita sul 3-1 per gli avversari, poi una fantastica rimonta e l’urlo di gioia dei nostri che ha messo il punto esclamativo sul torneo. Cremona bissa così il successo ottenuto agli italiani lo scorso anno, per lui è il quarto scudetto indoor negli ultimi cinque anni.

