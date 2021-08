Piace accolto il Comune. Il presidente Pighi: “Siamo alla ricerca di un attaccante”

Con il mercato estivo che si chiuderà alle 23.00 di domani, martedì 31 agosto, sono ore frenetiche in casa Piacenza Calcio. La sfida di ieri contro il Trento, prima giornata del campionato di Serie C 202172022, ha infatti evidenziato più che mai l’assenza di un finalizzatore che possa dare maggiore concretezza al reparto offensivo, assicurando un buon numero di gol. Appunto per questo la società biancorossa cercherà di chiudere entro le 23 di domani per un attaccante, come ha ribadito anche stamattina il presidente Roberto Pighi, intervenuto durante l’incontro tra l’amministrazione comunale e la squadra.

Accanto al sindaco Patrizia Barbieri, sono intervenuti l’assessore Stefano Cavalli, il delegato provinciale Coni Robert Gionelli, il presidente Roberto Pighi, il vice presidente Marco Polenghi, il consigliere Eugenio Rigolli e il capitano della squadra, Alessandro Cesarini. Presenti, inoltre, i componenti del Cda del Piacenza Calcio Tiziano Battini, Alberto Clerici, Paolo Seccaspina, Davide Battistotti, Gianluigi Savi e Alessandro De Santis, oltre al responsabile Marketing Francesco Fiorani.

Sottolineato dalle istituzioni l’impegno del Piacenza Calcio, considerato fiore all’occhiello dello sport piacentino e portabandiera della nostra città a livello internazionale. Il presidente Pighi ha ringraziato l’amministrazione comunale e i soci, “con tutti quanti continua a esserci collaborazione per migliorare la nostra realtà”.

LA FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA