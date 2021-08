Stasera alle 20.30 su Telelibertà torna Zona Calcio: ospiti Codromaz e Tabbiani

Questa sera alle 20.30 Zona Calcio riparte su Telelibertà, in diretta dallo Spazio Rotative.

Tante le novità per questa nuova edizione, a cominciare dai conduttori, che per la stagione 2021-2022 saranno il giornalista Michele Rancati e Alessandra Carlà.

In primo piano, le partite del fine settimana di Piacenza e Fiorenzuola: gol, immagini, analisi e commenti sulle gare delle squadre piacentine di Serie C. In studio, il difensore biancorosso Roberto Codromaz e il mister rossonero Luca Tabbiani.

I tifosi e gli appassionati avranno un ruolo centrale e potranno dare il loro prezioso contributo sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909. Chi lo vorrà, potrà partecipare fattivamente al dibattito in studio inviando un audio o un video di 20-30 secondi con opinioni, pareri o domande per gli ospiti.

Ampio spazio già da questa sera, in attesa che inizino i campionati, anche al calcio dilettanti, alla vigilia di una stagione che deve segnare la rinascita dopo le enormi difficoltà legate alla pandemia da Covid.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà ogni martedì alle 9.00 e alle 17.00.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà