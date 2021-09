Volley, Gas Sales presenta i francesi Pujol e Rossard. “Contenti di essere qui”

Presentati questa mattina, 1 settembre, i primi due nuovi giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Pierre Pujol, palleggiatore, e Thibault Rossard, schiacciatore. Andranno a impreziosire la colonia francese biancorossa inseme all’oro olimpico Antoine Brizard. Raggiante Pujol: “Spero di fare bene, mi alleno duramente ogni giorno per la squadra, se posso dare una mano in campo e anche fuori ci sono, se l’allenatore mi chiama in causa anche solo per un punto o un set quello sarà il mio ruolo in questa stagione, per cui sono molto contento di essere qui”. A Piacenza ci è arrivato grazie a diverse persone che lo hanno voluto fortemente, “a Zlatanov che ha parlato con il mio manager, oltre che con Fei e con coach Bernardi, sono stato contento e ho accettato subito”.

C’è lo zampino di Bernardi anche nell’acquisto di Rossard. “Ho parlato con lui prima di venire per capire le ambizioni della squadra e mi ha convinto la bontà di questo progetto – ha detto lo schiacciatore – soprattutto la parte sportiva perché secondo me abbiamo una squadra competitiva per fare belle cose”. Il gruppo non è ancora al completo in questo momento, ma l’opinione di Rossard è che le qualità ci sono tutte per una stagione di alto livello: “Ci sarà poco tempo per allenarsi insieme, dovremo dunque trovare velocemente i tempi in campo, ma credo che quando ci riusciremo potremo fare davvero bene”. Ci si aspetta tanto dalla colonia francese, che cosa potrà dare alla squadra? “Siamo tre francesi e il nostro gioco è un po’ diverso rispetto a quello di altre squadre – la risposta di Rossard – più tecnico, personalmente porterò la mia battuta, l’attacco e l’energia che ho dentro, ma soprattutto dovremo trovare insieme ad Antoine un sistema che possa funzionare al meglio per tutta la squadra”.

