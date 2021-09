Il piacentino Alessandro Bozzini è campione europeo di pattinaggio artistico

Il diciottenne piacentino Alessandro Bozzini è il nuovo campione europeo di pattinaggio artistico a rotelle. In coppia con la bolognese Alice Piazzi, il giovanissimo talento cresciuto dalla Lepis e ora in forza alla Polisportiva Salsese, ha trionfato a Riccione davanti ad atleti spagnoli e altri pattinatori italiani. A questo punto, Bozzini mette nel mirino il Mondiale, in programma nei prossimi giorni.

