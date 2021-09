Piace, Fiorenzuola e dilettanti: stasera alle 20.30 torna Zona Calcio

Il valoroso pareggio del Fiorenzuola contro il Renate, il fittissimo calendario che attende il Piacenza, il ritorno del calcio dilettanti con le gare di Coppa e le ultime disposizioni in tema di Covid per le società.

Sarà ricchissima di argomenti anche la seconda puntata stagionale di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Alessandra Carlà, in onda questa sera alle 20.30.

Immagini, gol, analisi e commenti, tutto in diretta dallo Spazio Rotative.

Anche stasera, come avvenuto al debutto, i tifosi e gli appassionati potranno giocare un ruolo centrale, dando il loro prezioso contributo sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909. Chi lo vorrà, potrà partecipare fattivamente al dibattito in studio inviando un audio o un video di 20-30 secondi con opinioni, pareri o domande per gli ospiti.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà ogni martedì alle 9.00 e alle 17.00.

